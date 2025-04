Sabato 12 aprile, Associazione Vitruvio propone un doppio appuntamento che unisce racconto biografico, luoghi simbolo e musica dal vivo per rendere omaggio a Lucio Dalla, una delle voci più amate della canzone italiana.

A partire dalle ore 17.00, sarà possibile accedere (su prenotazione) alla casa-museo di Lucio Dalla in via D’Azeglio, grazie alla collaborazione con Bologna Welcome e su concessione della Fondazione Lucio Dalla. A seguire, alle ore 18.30, il pubblico parteciperà allo spettacolo itinerante “Lucio e Ombre. Dalla musica alla città”.

Due momenti per raccontare l’artista, l’uomo e il suo rapporto con Bologna

La prima parte dell’esperienza si svolge nella casa-museo di Lucio Dalla. Un’occasione speciale per entrare in un luogo intimo, abitato dai ricordi dell’artista: il pianoforte, le fotografie, le opere d’arte, gli oggetti quotidiani. Un ambiente che restituisce un’immagine viva e personale di Dalla e del legame profondo con Bologna.

A seguire, lo spettacolo itinerante “Lucio e Ombre. Dalla musica alla città” prende vita tra le strade della città, con i racconti della mitica Onorina Pirazzoli (Elisa Pizzolo) e le storie narrate da Lou Ciodalla (Umberto Cavalli) e dal presidente di Vitruvio Gabriele Bernardi.

Dieci luoghi per undici canzoni da conoscere più a fondo, in un percorso che unisce parole e musica, attraversando angoli di Bologna significativi nella biografia del cantautore. Un racconto corale, coinvolgente, che restituisce la presenza viva di Dalla nel tessuto urbano e nella memoria collettiva.

Informazioni utili

• Data: Sabato 12 aprile

• Orari: Ore 17.00 – Visita alla casa-museo di Lucio Dalla – Ore 18.30 – Spettacolo “Lucio e Ombre. Dalla musica alla città”

• Durata: Circa 1 ora per la visita alla casa-museo; Circa 1 ora e 45 minuti per lo spettacolo itinerante

Prenotazione obbligatoria – Posti limitati. Non è possibile acquistare solo la visita alla casa-museo. È invece possibile acquistare solo lo spettacolo “Lucio e Ombre”

Prenotazioni e informazioni: 329 3659446 – associazione.vitruvio@gmail.com

Prima dell’acquisto è necessario contattare Vitruvio per la disponibilità dei biglietti.

Dal debutto nel 2016, “Lucio e Ombre” ha coinvolto oltre 5.000 persone, diventando una delle esperienze culturali più apprezzate tra quelle proposte da Vitruvio.

Informazioni e prenotazioni: tel. 329 3659446 – associazione.vitruvio@gmail.com

posti limitati, prenotazione obbligatoria