Un pomeriggio nel rinnovato parco Alda Merini per dare il benvenuto alla primavera. Sabato 12 aprile alle 14.30 è in programma l’inaugurazione della nuova area sgambamento cani, completamente riqualificata e dotata di tre zone dove far giocare i piccoli amici. All’evento inaugurale sarà presente il dog trainer Marco Annovi, che guiderà la passeggiata didattica “a sei zampe”.

Il pomeriggio prosegue alle 16 con un altro taglio del nastro, quello della nuova area ludica del parco montalese, con giochi realizzati interamente in materiale riciclato. Per l’occasione il duo All’inCirco porterà in scena “Pu-Pazzi d’amore”, uno spettacolo tragicomico di marionette, burattini e pupazzi.

Al termine della performance, alle 17, ci sarà una merenda per tutti i presenti offerta da Conad Montale.