Due donne, rispettivamente di 21 e 25 anni, fermate in via Togliatti a Novellara a bordo di un’auto, durante il controllo hanno manifestato una immotivata agitazione, tanto da insospettire i militari operanti che hanno approfondito i controlli rinvenendo a bordo dell’auto diversi strumenti idonei allo scasso di cui le due donne non sapevano giustificarne il possesso.

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio dell’8 aprile, intorno alle ore 14:00 in via Togliatti a Novellara. L’attenzione dei militari è stata attirata da un’autovettura che procedeva a bassa velocità in modo sospetto. Una volta fermato il mezzo per un controllo, le due occupanti hanno mostrato un evidente stato di agitazione, senza alcun motivo apparente. Questo atteggiamento ha insospettito i carabinieri che hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito. Durante la perquisizione del veicolo sono stati rinvenuti tre cacciaviti di diverse lunghezze, una chiave inglese regolabile e una forbice di 24 cm (di cui 12 cm di lama), strumenti ritenuti idonei allo scasso e dei quali le due donne non hanno saputo giustificare il possesso.

Per questi motivi, con l’accusa di possesso ingiustificato di chiavi e/o grimaldelli, i militari della stazione di Campagnola Emilia hanno denunciato alla Procura una 21enne e una 25enne. La conducente, poiché priva di regolare patente di guida, veniva anche sanzionata amministrativamente per la prevista violazione alle norme del codice della strada, ed il veicolo sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.