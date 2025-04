UniCredit supporta i piani di sviluppo sostenibile di Coop Reno, Società Cooperativa di consumatori che opera nella grande distribuzione da oltre trent’anni in Emilia Romagna e Veneto.

La banca ha finalizzato in favore dell’azienda un’operazione di credito per 9 milioni di euro. Si tratta di un finanziamento Futuro Sociale, soluzione studiata da UniCredit per le aziende italiane determinate a migliorare il proprio profilo sociale.

La banca le supporta riconoscendo direttamente, al momento dell’erogazione, una riduzione del tasso applicabile al finanziamento, a fronte di un impegno da parte delle aziende a raggiungere almeno 2 obiettivi di miglioramento sociale relativi al benessere dei dipendenti e al sostegno alle comunità.

L’operazione in favore di Coop Reno ha una durata di 6 anni ed è finalizzata a supportare gli investimenti dell’azienda per nuove aperture e per l’ammodernamento ed efficientamento energetico di punti vendita ed altre iniziative immobiliari, con una attenzione particolare alla sostenibilità sociale.

Il finanziamento è vincolato al raggiungimento di due obiettivi che l’azienda si impegna a conseguire entro 3 anni: realizzare attività di sostegno alla comunità tramite donazioni ad organizzazioni non profit e incrementare le ore di formazione all’anno per dipendenti su temi ESG.

Coop Reno è una cooperativa che opera dal 1988, un fatturato di gruppo di quasi 300 milioni di euro, 49 punti vendita, 5 impianti di carburanti, 90.000 soci e quasi 900 dipendenti di gruppo che, oltre a Coop Reno, è costituto da Reno Energia società di carburanti e Noicoopreno, società che si occupa di Comunicazione, Eventi, Innovazione.

Dichiara Andrea Mascherini, Presidente di Coop Reno: “Questa operazione realizzata grazie al supporto di UniCredit, è l’ennesimo tassello di crescita del nostro gruppo, una crescita che non prescinde dall’essere accompagnata dalla diffusione dei valori cooperativi come la sostenibilità, la lotta allo spreco energetico e alimentare, sia internamente che sul territorio”.

Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit, commenta: “In UniCredit siamo costantemente impegnati a promuovere lo sviluppo sostenibile dei nostri clienti e delle aree nelle quali operiamo. Per questo accompagniamo le strategie di crescita di Coop Reno con un finanziamento Futuro Sociale. Un’operazione che rafforza la nostra storica partnership con un’azienda che, come la nostra banca, è fortemente radicata in Emilia Romagna, al servizio dei suoi piccoli e grandi centri abitati. Una missione portata vanti con grande attenzione ai temi della transizione ESG, leva irrinunciabile per la crescita del territorio e il benessere delle sue comunità”.