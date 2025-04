Un antico borgo ricco di storia medioevale, arrampicato sull’appenino tosco-emiliano, ricoperto da boschi nella parte meridionale, mentre nella parte che volge a settentrione la superficie boschiva è intervallata da aree coltivate e da prati: Castiglione dei Pepoli.

Bello ma fragile, come moltissime zone di questa parte d’Italia: negli anni si sono infatti verificati fenomeni di dissesto che hanno più volto interrotto la viabilità: quello del 2019 particolarmente grave.

Il progetto di compensazione portato avanti da Autostrade per l’Italia ha previsto il ripristino della frana, la stabilizzazione dei terreni, il blocco dell’erosione e la sistemazione idraulica del rio Muricce: per il blocco dell’erosione e la regimazione idraulica su tutto il versante è stata chiamata la società milanese PRATI ARMATI srl, leader mondiale nel settore che in oltre 30 anni di ricerche e applicazioni ha messo a punto quella che viene universalmente riconosciuta come la miglior tecnologia antierosiva e contro il dissesto idrogeologico superficiale a livello internazionale: le Piante Erbacee a Radicazione Profonda e Resistente, a cui è associato il marchio registrato PRATI ARMATI® .

Si tratta di una potente innovazione basata su tecniche naturali: applicata su tutto il versante in frana questa tecnologia ha definitivamente risolto ogni problema erosivo, idraulico, ambientale e paesaggistico, consentendo l’apertura in sicurezza della strada.

Il 13 maggio, grazie all’iniziativa del Dipartimento di Scienze e tecnologie agro-alimentari dell’Università di Bologna – con il contributo, sponsorizzazione e partecipazione di Cifi, ordine regionale dei geologi, federazioni degli ordini degli ingegneri, agronomi, forestali, architetti e geometri di tutta la regione Emilia-Romagna, Autostrade per l’Italia, Tecne, società di ingegneria del Gruppo Aspi, Rfi, Italferr, grandi imprese e studi di progettazione – il comune di Castiglione dei Pepoli ospiterà un seminario con visita al cantiere per illustrare dal vivo, a tecnici e cittadini di tutta la l’Emilia-Romagna, come si possano risolvere e, perché no, prevenire, molti dei dissesti che in questi anni hanno afflitto e martoriato la nostra regione.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

L’evento, gratuito, si svolgerà al mattino presso il Teatro Comunale di Castiglione dei Pepoli (BO) via Aldo Moro n. 2;

al pomeriggio sarà effettuata una visita al cantiere, punto gps https://maps.app.goo.gl/ccbYweyBsC2kWExX6 con la partecipazione degli oratori e realizzatori del cantiere stesso.

La prenotazione è obbligatoria inviando a info@pratiarmati.it: nome, cognome, ente di appartenenza, mail e telefono. Obbligatori per la visita in cantiere giubbino ad alta visibilità e scarpe chiuse.