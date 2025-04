È una festa itinerante quella proposta da Filippo Graziani per celebrare quello che sarebbe stato l’ottantesimo compleanno di suo padre, il noto cantautore Ivan Graziani: il tour OTTANTA. Buon compleanno Ivan fa tappa al Teatro Celebrazioni di Bologna martedì 15 aprile alle ore 21.00.

Dopo il successo dell’album “Ivan Graziani – Per gli amici”, che il musicista riminese ha presentato in oltre 50 date che hanno quasi interamente registrato il sold out, Graziani torna a calcare il palcoscenico con un tour che prevede i successi più celebri del padre, ma anche una selezione di brani a lui particolarmente cari – che offrono uno sguardo intimo sul lato più personale e nascosto del cantautore – tante sorprese e, come ogni festa che si rispetti, ospiti che lo accompagnano nelle singole serate.

Sarà Mario Biondi a condividere con Graziani il palcoscenico del Teatro Celebrazioni e a interpretare insieme a lui un paio di brani, tra quelli che più ha amato, di Ivan Graziani.

Inoltre, sul palco, a fare da scenografia ci sarà l’installazione inedita dell’artista Marco Lodola, pensata appositamente per il tour e in occasione dunque dell’anniversario.

Con oltre dieci anni dedicati a diffondere l’eredità musicale del padre, Filippo Graziani ha dimostrato di essere un performer carismatico e creativo, non limitandosi a interpretare i suoi brani, ma rinnovandoli con il suo stile e con nuovi arrangiamenti – che non ne intaccano l’essenza originaria ma piuttosto li impreziosiscono – creando un ponte tra generazioni.

Ad accompagnare Graziani un rodato ensemble di musicisti: Tommy Graziani alla batteria, Francesco Cardelli al basso, Lorenzo Fornabaio alle chitarre, Stefano Zambardino alle tastiere, Marco Benz Gentile al violino.

OTTANTA. Buon compleanno Ivan è un omaggio unico e irripetibile, che farà immergere il pubblico nelle storie senza tempo di Ivan Graziani e riscoprire il suo impatto culturale attraverso lo sguardo creativo del figlio.

