Ieri pomeriggio, presso il Circolo Guerzoni di via Genova n.1, un’importante iniziativa di sensibilizzazione per la comunità carpigiana è stata condotta dal Maresciallo Capo Giovanni Monopoli, Comandante della Stazione Carabinieri di Carpi.

Alla presenza di più di 150 persone, il Maresciallo ha dispensato consigli su come proteggersi dalle insidie delle truffe e furti in danni di persone vulnerabili, illustrando loro le forme più comuni e le diverse tipologie di approccio messe in atto dai malintenzionati in danno delle anziane vittime.

Il relatore ha successivamente spiegato l’importanza di denunciare qualsiasi tentativo, anche se non andato a buon fine. Ogni segnalazione è un indizio ed è anche un modo per alimentare il sentimento di fiducia della cittadinanza nei confronti dei Carabinieri, ha affermato, specificando che le informazioni possono rivelarsi estremamente preziose per le indagini e per contenere il fenomeno, poiché offrono l’occasione agli investigatori di dare risposte concrete.

L’incontro non ha avuto solo un fine informativo ma anche di invito a sentire la vicinanza e la sicurezza che il quotidiano impegno delle forze dell’ordine mira a ottenere.

Infine, il Comandate ha raccomandato a tutti di non aprire mai la porta di casa agli sconosciuti e di verificare sempre l’identità di chi si presenta, chiamando il 112 nelle situazioni sospette.