In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, il Comune di Cavriago organizza un evento speciale per celebrare il 25 aprile: una lectio di Aldo Cazzullo dal titolo “La resistenza di tutti”, in programma al Multisala Novecento alle ore 16:00. Con “La resistenza di tutti”, Cazzullo proporrà una riflessione sulla Resistenza come patrimonio comune, come lotta condivisa da uomini e donne di ogni estrazione, fede e provenienza.

Un’occasione per rileggere gli eventi del 1943-45 alla luce dell’attualità, nel contesto di un’Europa ancora attraversata da conflitti e tensioni. In un tempo segnato da nuove sfide globali – guerre, diseguaglianze, crisi ambientali e digitali – il concetto di resistenza acquista nuovi significati. Per le giovani generazioni, resistere può voler dire difendere i valori costituzionali, rifiutare l’indifferenza, promuovere la giustizia sociale e combattere ogni forma di discriminazione. Ricordare la Resistenza di ieri significa anche coltivare la responsabilità civile di oggi, nella consapevolezza che la libertà non è mai un’eredità scontata, ma un bene da rinnovare ogni giorno con scelte concrete. L’evento rientra nel programma delle celebrazioni istituzionali del 25 aprile a Cavriago e intende offrire alla cittadinanza tutta uno spazio di confronto e approfondimento sulla memoria democratica e sul significato della parola “liberazione” oggi. Giornalista, scrittore e volto noto della televisione italiana, Aldo Cazzullo è una delle voci più autorevoli del panorama culturale italiano. Da anni racconta la storia e l’identità del nostro Paese attraverso le pagine del Corriere della Sera, dove è inviato ed editorialista, e attraverso numerosi libri che coniugano rigore storico e capacità narrativa. Tra questi, un ruolo centrale lo occupa “Possa il mio sangue servire. Uomini e donne della Resistenza” (Rizzoli, 2015), un’opera intensa che restituisce voce e dignità ai protagonisti della lotta partigiana. Il libro intreccia memorie individuali e contesto storico, ricostruendo un mosaico commovente e corale di coraggio, sacrificio e speranza. La Resistenza vi emerge come atto fondativo della nostra democrazia, non di parte ma di popolo. Accanto all’attività giornalistica e letteraria, Cazzullo è protagonista anche sul piccolo schermo. Ha ideato e condotto programmi televisivi di successo come Una giornata particolare (La7), in cui rilegge grandi eventi della storia italiana e mondiale attraverso racconti e testimonianze. Il programma narra vicende varie, focalizzandosi in particolare su giornate che si sono dimostrate cruciali per importanti personaggi della storia. Si tratta di avvenimenti che hanno cambiato il destino di figure centrali del passato o addirittura hanno segnato il corso della storia dell’umanità stessa. Con uno stile narrativo coinvolgente, Cazzullo riesce a rendere vivi i protagonisti e a restituire al pubblico la densità emotiva e simbolica di quei momenti. Ha partecipato a numerose trasmissioni su Rai1. Rai3 e la7, distinguendosi per la capacità di unire divulgazione e profondità, portando la storia nelle case degli italiani con un linguaggio accessibile e appassionato.

La prevendita dei biglietti, al costo di 15,00 euro posto unico, è appena iniziata presso il Multisala Novecento: per informazioni: 0522 372015 www.multisala900.it