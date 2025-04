Sabato 12 aprile alle 20.30 la Chiesa di San Carlo a Modena ospita in prima assoluta un evento speciale e profondamente evocativo: “Memoria sommersa”, un’opera multimediale in quattro scene e tre intermezzi che intreccia narrazione, danza e musica, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

Liberamente ispirata al suggestivo, breve racconto “Vineta” della premio Nobel svedese Selma Lagerlöf (1858-1940), “Memoria sommersa” è una creazione originale di Marina Meinero, che ne cura drammaturgia e regia, dando voce a una storia che parla al presente con le parole del passato. Sul palco, le suggestioni testuali si fonderanno con le coreografie dei danzatori della scuola Sted Modena – firmate da Martina Monaco – e con le musiche dell’Ensemble Forma Libera, per una serata intensa e multisensoriale.

In questo racconto ritrovato, il naufragio del marinaio protagonista si trasforma in una metafora potente: l’uomo che abbandona il presente per rifugiarsi nei ricordi, nelle lettere d’amore perdute, nelle voci di soldati al fronte (tutti i fronti), strappati alla quotidianità dalla guerra. Una riflessione poetica e vibrante che da una storia individuale si apre verso l’esperienza collettiva della memoria.

A sostenere la drammaturgia sonora sono un capolavoro del passato recente come “Il Quaderno musicale di Annalibera” che Luigi Dallapiccola compose nel 1952 dedicandolo alla figlia di otto anni, e due nuove composizioni in prima esecuzione, commissionate per l’occasione dalla Fondazione Gioventù Musicale d’Italia – sede di Modena: quelle di Daniele Bisi e Livia Malossi Bottignole.

Sul palco Marina Meinero, voce recitante, e tre danzatori della scuola Sted Modena, coreografati da Martina Monaco, mentre i contributi video sono a cura di Francesco Rossi. L’Ensemble Forma Libera è composto da Andrea Vecchiato al flauto, Cosimo Linoci al clarinetto, Davide Moro al violino, Anna Freschi al violoncello e Luca Benatti al pianoforte.

I biglietti sono acquistabili direttamente la sera del concerto o sulla piattaforma Liveticket.