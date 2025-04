Tania Bellinetti, cassiera 48enne, madre di due figli, è morta martedì sera cadendo dal balconcino di casa, al terzo piano di via Tolstoi 4 al quartiere della Barca.

La polizia sta cercando di verificare dove si trovasse in quel momento l’ex compagno della donna, un tunisino di dieci anni più giovane che in passato era stato condannato per maltrattamenti proprio nei confronti della donna e da dicembre 2024 era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, non eseguita, conseguenza di un’ulteriore denuncia della 48enne. Qualcuno che risiede nella zona lo avrebbe visto insieme a Tania nelle ore precedenti il tragico fatto, circostanza che tuttavia non trova riscontro da fonti ufficiali. La Procura ha aperto un fascicolo. Si attendono gli esiti dell’autopsia.