“A Sassuolo non c’è posto per chi non rispetta la nostra città e la nostra comunità. Lo dimostrano i fatti: ogni azione violenta o criminale è prontamente contrastata con interventi immediati e arresti.

La nostra Sassuolo è e resterà una città accogliente, che aiuta e tutela ogni tipo di fragilità, ma, lo ribadiamo con fermezza, non tollera la delinquenza. Le Istituzioni, insieme, stanno reagendo con determinazione per garantire e tutelare la sicurezza della comunità.

Gli episodi di vandalismo e violenza accaduti nell’ultima settimana in alcune zone del centro e nell’area stazione preoccupano, ma la risposta delle forze dell’Ordine e della nostra Polizia Locale è rapida ed efficace”.

Questa mattina il Sindaco Mesini ha contattato il Prefetto, chiedendo con urgenza la convocazione di un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per poter attivare una cabina di regia stabile e affrontare la situazione in modo ancor più coordinato e incisivo.

“Non possiamo permettere che episodi di violenza minaccino la serenità della nostra comunità – continua il Sindaco –. Servono azioni di dissuasione e prevenzione che supportino il lavoro in essere delle Forze dell’Ordine. Serve più presenza, soprattutto in zona stazione. Abbiamo chiesto una maggiore attenzione e un potenziamento degli uomini e dei mezzi sul nostro territorio.”

“Un ringraziamento sentito va alle Forze dell’Ordine e alla nostra Polizia Locale per il pronto intervento nella serata di ieri presso la stazione ferroviaria, dove è stata sedata una grave rissa che avrebbe potuto degenerare ulteriormente senza l’azione tempestiva e decisa degli agenti. Si ritiene che i responsabili di molti di questi episodi non siano solo persone residenti sul territorio, ma anche soggetti che si spostano da Modena a Sassuolo per attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. Un ringraziamento particolare anche al Commissariato della Polizia di Stato di Sassuolo e al Comando dei Carabinieri di Sassuolo, per la grande attività svolta e la prontezza dimostrata in queste settimane complesse. La loro presenza costante è garanzia concreta di sicurezza”.