Accogliamo con favore e pieno sostegno, la richiesta urgente del Sindaco Matteo Mesini, rivolta al Sig. Prefetto, per l’istituzione di un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Si tratta di un passo importante per rafforzare la tutela del territorio e rispondere con prontezza alle esigenze di sicurezza emerse negli ultimi giorni.

Riteniamo fondamentale l’attenzione dello Stato, attraverso il coinvolgimento diretto della Prefettura, per garantire condizioni di tranquillità e legalità nella vita quotidiana dei cittadini. Alcune aree della nostra città necessitano infatti di una presenza più capillare delle Forze dell’Ordine e di un’attività di controllo più incisiva.

Con questa iniziativa, l’Amministrazione Comunale intende avviare un percorso di collaborazione stabile e strutturata tra le Istituzioni locali e le Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e promuovere il rispetto delle regole.

La legalità e la sicurezza dei nostri concittadini rappresentano una priorità assoluta. Siamo pronti a sostenere il Sindaco in ogni azione volta a tutelare il benessere della comunità, nella consapevolezza che solo attraverso l’unità e la cooperazione si possono affrontare con efficacia le sfide che riguardano l’ordine pubblico.

Un ringraziamento sentito va infine alle Forze dell’Ordine e alla Polizia Locale, che anche nell’ultima settimana hanno operato con tempestività e dedizione, garantendo interventi efficaci e contribuendo concretamente alla sicurezza del nostro territorio.

Matteo Bettuzzi Consigliere PD