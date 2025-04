E alla fine è stata una promozione vissuta dal divano, ma non per questo meno emozionante. Dopo undici stagioni consecutive in Serie A e una sola parentesi in cadetteria, il Sassuolo torna nella massima serie.

La festa è esplosa in modo spontaneo nel centro storico, rispettando una tradizione ormai consolidata: il Sindaco, insieme al Presidente Carlo Rossi e al delegato Remo Morini, ha fatto suonare le campane della Torre Civica in piazza Garibaldi, come da rito nelle grandi occasioni.

Sui canali social ufficiali della società, al triplice fischio della partita tra Mantova e Spezia – che ha sancito la promozione matematica – è apparsa una grafica semplice ma eloquente: “Avevate dubbi?”

No, ragazzi. Su di voi nessun dubbio: siete stati per tutta la stagione da Serie A.

Claudio Corrado