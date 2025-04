Grazie al pareggio del Mantova contro lo Spezia, il Sassuolo è ufficialmente promosso in Serie A ad un solo anno di distanza dalla retrocessione. Dopo aver vinto sabato 3-1 nel derby contro il Modena, il Sassuolo ha infatti 16 punti di vantaggio sullo Spezia, terzo in classifica, quando mancano ancora cinque giornate alla fine del campionato.

***

“La cocente retrocessione dello scorso anno aveva segnato profondamente l’anima del club e dell’ambiente – scrive sul sito ufficiale il Sassuolo Calcio – Le fondamenta della casa neroverde si sono però dimostrate solidissime. La nostra forza sono le nostre radici, le nostre convinzioni, il nostro modo di essere e di agire. Orgogliosi di essere come siamo, unici e inimitabili.

E così, da una delusione atroce, è nato un immenso desiderio di riscatto e di rivincita.

A inizio stagione servivano passione e fiducia abbinate a una visione illuminata di futuro.

Proprietà lungimirante, dirigenza competente, un nuovo direttore sportivo, un nuovo mister, alcuni acquisti mirati e una buona parte della rosa riconfermata nonostante le sirene di mercato. Ecco, in sintesi, i presupposti di partenza di questa stagione di Serie B, campionato nel quale le difficoltà per le retrocesse dalla A certo non mancavano.

Fin dall’inizio del ritiro di Ronzone si era capito che la strada intrapresa avrebbe portato lontano. Mister Grosso era la persona giusta al posto giusto al momento giusto. Il gruppo che stava nascendo era composto da uomini di valore, un mix giusto tra calciatori esperti e giovani con tanta voglia di dimostrare le proprie qualità a sé stessi e al mondo.

Non è stata perciò una sorpresa il timido e rispettoso coretto che i tifosi hanno iniziato a canticchiare già dalle prime partite “Salta con noi che torniamo in Serie A, forse chissà…succederà!”

Quel “forse, chissà …succederà”, al tempo stesso dubitativo e speranzoso, ci ha accompagnato per tutta la stagione.

In effetti le prime 4 giornate hanno riservato qualche difficoltà di adattamento alla categoria. La brutta sconfitta (1-4) interna con la Cremonese è stata utile per capire tante cose. Dopo quella partita, e con il successivo rientro dall’infortunio di Domenico Berardi, anima dello spogliatoio e leader tecnico della squadra, il Sassuolo è riuscito a inanellare una serie di 10 risultati utili consecutivi (8V; 2N) che verso fine novembre, in occasione di Sassuolo-Salernitana 4-0, lo ha portato in testa alla classifica, posizione successivamente consolidata con altre 4 vittorie contro Reggiana, Sampdoria, Frosinone e Palermo. Il girone di andata si è chiuso con la sconfitta indolore di Pisa (1-3) e con il Sassuolo “Campione d’inverno”.

Il girone di ritorno ha visto ottenere altri 7 risultati utili (6V; 1N) inframezzati solo dalla sconfitta a La Spezia (2-1), risultati questi che hanno permesso di arrivare alla sfida decisiva con il Pisa al Mapei Stadium con un margine comunque rassicurante di 5 punti sulla seconda e 12 sulla terza in classifica.

La vittoria in casa sul Pisa (1-0) alla 28ª, con il contemporaneo pareggio dello Spezia con il SudTirol hanno praticamente definito le gerarchie di questo campionato. Il resto è cronaca di queste ultime settimane che hanno portato il Sassuolo a conquistare oggi la promozione in Serie A comodamente sul divano dopo la spettacolare vittoria (1-3) nel derby con il Modena davanti a una curva neroverde gremita e in festa proprio nello stesso stadio Braglia palcoscenico di quella prima e mitica promozione del 18 maggio 2013.

I numeri parlano chiaro: 23 vittorie in 33 gare con 73 gol segnati hanno permessosi neroverdi di chiudere la pratica con 5 giornate di anticipo sulla fine del campionato.

Raccontato così in queste poche righe a chi legge verrebbe quasi da dire “Tutto facile!”.

Chi invece ha vissuto l’intera stagione, partita dopo partita, sa benissimo la fatica, la dedizione, l’impegno, le difficoltà e la passione che stanno dietro a questa fantastica promozione in Serie A.

Proprietà, dirigenza, dipendenti, staff tecnico, calciatori e tifosi: Complimenti! Siamo stati bravi e ce lA meritiamo!” – conclude il Sassuolo.