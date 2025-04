Nell’occasione della ricorrenza dell’Ottantesimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale e della Liberazione dal nazismo e dal fascismo (1945-2025) A.N.P.I. Sassuolo, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Sassuolo e di concerto con Arci Modena, CGIL, SPI-CGIL Sassuolo, Circolo culturale Alete Pagliani, Circolo culturale Artemisia Gentileschi, Circolo culturale primo Maggio ha promosso un programma di eventi culturali che di seguito illustriamo e ai quali altri ne seguiranno nei prossimi giorni organizzati dal Comune.

In particolare al termine della cerimonia di commemorazione ufficiale dei partigiani e soldati nati a Borgo Venezia, caduti combattendo a Manno di Toano e a Cefalonia, che avverrà alla presenza dei bambini della Scuola Caduti per la Libertà di Borgo Venezia nella giornata di mercoledì 16 aprile alle ore 14.30, dopi i discorsi e il corteo con la Banda Comunale, seguirà rinfresco a cura del Circolo Alete Pagliani e de La Bottega del pane.

Nella giornata di sabato 19 aprile 2025, alle ore 18.30 si terrà la rappresentazione teatrale nella Sala del Circolo di Quartiere Alete Pagliani (gentilmente concessa), in Borgo Venezia, dello spettacolo di Carla They e Maria Antonietta Centoducati “Dopo due mesi la guerra era finita Voci dalla Resistenza italiana”.

Le voci di testimoni diretti, soldati, partigiani, semplici cittadini, uomini e donne sono il fenomeno della storiografia del Novecento sulla Seconda Guerra Mondiale e sulla Resistenza al nazismo e fascismo, fonti storiche insostituibili degli accadimenti e delle passioni e riflessioni che animarono quei lunghi cinque anni di guerra. Ma oltre agli uomini comuni, anche gli intellettuali guardarono a occhi aperti alla tragedia dell’Europa e del Mondo, fecero risuonare le loro voci di scrittori, di prosatori, di narratori, di autori di letteratura e di teatro, di intellettuali impegnati nel loro tempo contro la barbarie e per la libertà. Le voci più intense ed alte che risuonarono furono quelle dei poeti.

L’attrice Maria Antonietta Centoducati ha selezionato significativi testi poetici e letterari di Ungaretti, Quasimodo, Montale fino a Pavese, Luzi, Sereni, Turoldo e Pasolini. La voce dei Poeti ci permette di documentare fatti e avvenimenti della storia ufficiale, voci che arrivano dritto al cuore di chi ascolta con la forza e l’intensità della poesia. La lettura dei testi sarà completata e arricchita dai suggestivi ed evocativi interventi musicali a cura dell’arpista Carla They.

Nella giornata di venerdì 25 aprile 2025, dopo la cerimonia ufficiale e dopo la posa delle corone che avverranno alla mattina, alle ore 12.30 si svolgerà il tradizionale pranzo della Resistenza nella Sala del Circolo Alete Pagliani, in via Monchio 27, Borgo Venezia (costo 25 euro, prenotazione obbligatoria al numero 0536-807115 entro il 20 aprile), con l’aiuto dei volontari delle associazioni e del Forno Giacobazzi, e nel pomeriggio alle ore 15, con ingresso libero, si terrà il Gran Ballo della Resistenza e Liberazione nel giardino antistante la sede del Circolo, via Monchio 27, Borgo Venezia.