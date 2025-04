In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 Milano-Napoli è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento Raccordo di Casalecchio, verso Firenze, ce era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 14, alle 6:00 di martedì 15 aprile. Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 22:00 di martedì 15 alle 6:00 di mercoledì 16 aprile, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi è diretto verso Firenze, proseguire sulla A14 e uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde, la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio; per chi è diretto verso Casalecchio di Reno, proseguire sulla A14 e uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde, la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, verso Padova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: via Marconi, SS64, via Chiavicone e rientrare in A13 ad Altedo. L’area di servizio “Castel Bentivoglio est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.