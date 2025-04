E’ in programma sabato 19 aprile l’inaugurazione della nuova sede del Presidio di Vignola della Polizia locale dell’Unione Terre di Castelli. I nuovi uffici sono collocati in pieno centro storico, in piazza dei Contrari, la piazza dove si affacciano la Rocca e Palazzo Barozzi. Il taglio del nastro è fissato per le ore 10.30, alla presenza della sindaca di Vignola Emilia Muratori, del presidente dell’Unione Terre di Castelli Iacopo Lagazzi e della consigliera regionale Maria Costi.

Il presidio entrerà in funzione ufficialmente da martedì 22 aprile. Sarà il punto di riferimento per i 12 operatori di Polizia locale del Presidio di Vignola, negli orari consueti, dalle ore 7.30 alle ore 19.30. Il normale ricevimento per il pubblico rimarrà, secondo gli orari previsti, invece presso la sede del Comando di Polizia locale UTC, in via Pertini, nei pressi della Tangenziale.

“Sarà una base operativa per gli interventi sul territorio, soprattutto del centro – conferma il comandante della Polizia locale UTC Pierpaolo Marullo – Avere agenti con base nel centro della città era una esigenza più volte rappresentata dai cittadini. L’organizzazione interna del lavoro comporta che gli operatori timbrino, a inizio turno, presso il Comando e una volta indossata la divisa si sposteranno nella nuova sede per svolgere i vari servizi: scuola, presidio del territorio e altro. L’eventuale ricevimento del pubblico, in piazza dei Contrari, sarà su appuntamento da parte del responsabile del Presidio Cristian Cordedda”.

“Come Amministrazione avevamo deciso da tempo che, dopo il trasloco del Comando dalla sede di via Marconi, sarebbe stato necessario avere un luogo centrale in cui ospitare il presidio di Polizia locale di Vignola – spiega la sindaca di Vignola Emilia Muratori – A questo scopo abbiamo acquistato gli uffici situati nella centralissima piazza dei Contrari. La sicurezza è un tema molto sentito nella nostra comunità. Riteniamo che la presenza degli agenti in questo luogo potrà favorire un più immediato dialogo con i cittadini che vivono e lavorano nelle zone centrali della città. Al momento, abbiamo riqualificato i locali destinati a sede del Presidio di Polizia locale, mentre, in un momento successivo, lavoreremo alla riqualificazione anche degli spazi che ospiteranno il Punto informativo turistico e la Pro Loco”.