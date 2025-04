A causa di un forte stato febbrile dell’artista, il concerto di FABIO CONCATO al Teatro EuropAuditorium di Bologna, previsto il 17 aprile, viene riprogrammato a nuova data lunedì 20 maggio 2025.

I biglietti già acquistati saranno validi per il prossimo appuntamento del 20 maggio 2025 o in alternativa sarà possibile chiederne il rimborso rivolgendosi al circuito di vendita presso il quale è stato effettuato l’acquisto entro e non oltre il 30 aprile p.v.

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e anche al mattino, il martedì e il giovedì, dalle ore 11.00 alle 13.00 (Piazza Costituzione 5/f, Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540).