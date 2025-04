Viste l’attuale situazione meteorologica e le previsioni di tempo instabile anche per i prossimi giorni, l’Amministrazione del Comune di Vignola ha deciso di prevedere l’accensione straordinaria degli impianti termici di riscaldamento oltre la normale data di spegnimento prevista dalla normativa.

Com’è noto, infatti, il Comune di Vignola è classificato in fascia climatica “E”, fascia nell’ambito della quale si prevede il funzionamento degli impianti di riscaldamento dal 15 ottobre al 15 aprile. Questi giorni di pioggia hanno, però, contenuto le temperature esterne e, anche attorno a Pasqua, si prevede una ulteriore instabilità.

Per tutelare la salute delle fasce più deboli della popolazione, la sindaca Emilia Muratori ha quindi deciso di emanare un’ordinanza con cui si permette, in via facoltativa, l’accensione dei termosifoni fino a martedì 22 aprile, per un massimo di 7 ore giornaliere, nella fascia oraria compresa tra le 5 del mattino e le 23 della sera.

La cittadinanza è quindi invitata a limitare l’accensione nelle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C, + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e di 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.