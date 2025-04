Sabato mattina una pattuglia della Polizia di Stato di Reggio Emilia, durante gli accertamenti relativi ad un incidente stradale presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Guastalla, hanno rintracciato una persona anziana in stato confusionale. L’uomo, di ottantasei anni, il giorno precedente era stato segnalato dal figlio alla Questura di Parma come persona scomparsa.

Gli agenti del distaccamento Polizia Stradale di Guastalla sono riusciti a risalire alla sua identità, confermata dalle banche dati in uso alle forze di polizia dando riscontro alla segnalazione della scomparsa. Al momento del ritrovamento, l’uomo presentava segni di disorientamento e lievi ferite ma non era in grado di fornire informazioni utili sulla propria identità o sul luogo di residenza.

L’anziano, visibilmente affaticato ma in condizioni stabili, è stato accudito e confortato dagli agenti e tenuto sotto osservazione presso il pronto soccorso in attesa di riabbracciare i suoi cari, che lo hanno raggiunto poco dopo e riportato a casa dopo gli accertamenti sanitari del caso.