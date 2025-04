Il Comune di Sassuolo ha ottenuto dalla Regione Emilia Romagna un contributo pari ad € 6.250,00 per il progetto “Una storia per il futuro”.

Il contributo fa parte delle somme messe a disposizione dalla Regione nell’Avviso per il sostegno ad iniziative di valorizzazione e divulgazione della memoria e della storia del Novecento, per il quale sono pervenute alla Regione Emilia-Romagna complessivamente n.31 domande di contributo di Comuni e Unioni di Comuni per progetti di valorizzazione della storia e della memoria del Novecento per l’anno 2025, di cui n. 14 domande presentate da Comuni e Unioni di Comuni con più di 15.000 abitanti e n.17 domande presentate da Comuni e Unioni di Comuni con meno di 15.000 abitanti.

Il Comune di Sassuolo, con il progetto “Una storia per il futuro” in cui rientrano anche le iniziative organizzate per le celebrazioni dell’80° Anniversario della Liberazione, ha ottenuto il contributo massimo ottenibile pari ad € 6.250,00.