È momentaneamente fuori servizio il sistema per l’emissione online di permessi Ztl temporanei.

Per la giornata di oggi, giovedì 17 aprile, e fino al ripristino la richiesta di permessi può essere effettuata attraverso l’invio all’indirizzo mail ztltemporaneo@comune.modena.it indicando nome e cognome, numero di telefono, targa del veicolo, data e fascia oraria di accesso ed uscita. L’ufficio provvederà nei giorni successivi a comunicare le modalità di pagamento per l’avvenuto accesso in Ztl.

Il problema è dovuto a un disservizio del portale gestito da un fornitore esterno all’Amministrazione che provvederà al ripristino del servizio nel più breve tempo possibile.