“”Fuori la Cgil dal Dams” : così recita la scritta, di colore rosso, che abbiamo rinvenuto ieri pomeriggio16 aprile sul retro della Cineteca di Bologna di via Azzo Gardino. Un segnale a dir poco sgradevole, nelle ore in cui si termina lo spoglio dei voti per il rinnovo delle RSU nei settori pubblici e della conoscenza, e a pochi giorni dalla iniziativa di chiusura della campagna elettorale della Flc-Cgil, che si era svolta proprio all’aula Dams Lab di via Azzo Gardino”. Fanno sapere con una nota Cgil e Flc Cgil Bologna.

“Abbiamo già avvisato le forze dell’ordine, e la scritta verrà presto rimossa. Quello su cui ci preme rassicurare chi ha fatto questa scritta è che dalla scuola, e dall’università, non ce ne siamo mai andati, non ce ne andremo ora e manterremo il nostro impegno per aumentare i diritti di studenti e lavoratori. Tra l’altro la CGIL si è appena confermata, in queste ore, di gran lunga la prima Organizzazione Sindacale scelta dalle lavoratrici e dai lavoratori all’Università di Bologna”.