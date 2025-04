I Carabinieri della Stazione di Budrio hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, 5 minorenni di età compresa tra i 16 e 17 anni ed un 18enne, tutti italiani, presunti responsabili del reato di lesioni personali aggravate in concorso, nei confronti di un coetaneo.

Tutto è scaturito dalla querela sporta dalla vittima (un giovane poco più che maggiorenne), il quale ha dichiarato ai Carabinieri che dopo aver organizzato insieme ad altre persone, una festa privata presso l’impianto sportivo comunale, alcuni giovani si sono presentati e introdotti alla festa, senza essere stati invitati. Appurato ciò, l’organizzatore ha chiesto ai giovani di allontanarsi dalla festa anche perché ormai era finita e stavano iniziato le operazioni di pulizia. A tale diniego però, i giovani si sono scagliati in gruppo nei confronti dell’organizzatore spingendolo e facendolo cadere a terra per poi colpirlo al volto con pugni e calci. Alcuni altri ragazzi presenti alla festa, hanno notato tale scena e sono intervenuti per aiutare il 19enne vittima dell’aggressione.

Alla luce di quanto indicato, i Carabinieri dopo accurate ricerche nella zona interessata dalla vicenda, sono riusciti a risalire all’identità dei cinque minori, ora tutti denunciati, a vario titolo, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, mentre il 18enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.