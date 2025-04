Nella giornata martedì 15 aprile, la Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto due coniugi moldavi per i reati di porto di armi clandestine, spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione in concorso.

Nello specifico il personale della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna è intervenuto a seguito di una segnalazione relativa ad un’autovettura, proveniente da Forlì diretta verso Bologna, che viaggiava in autostrada a forte velocità creando rischi per la circolazione stradale. Due equipaggi della Polizia Stradale sono intervenuti individuando l’autovettura segnalata, una Renault Station Wagon, e bloccandola in una piazzola di sosta ubicata nel Comune di Castel San Pietro Terme.

A bordo del veicolo è stato sottoposto a controllo il conducente, un cittadino moldavo classe 2000 gravato da un recente precedente per rapina consumata nell’agosto 2024 in provincia di Bologna. In ragione del comportamento sospetto del conducente, il personale della Polstrada ha effettuato una perquisizione del mezzo, allertando la Squadra Mobile di Bologna che aveva curato le indagini per la rapina consumata nell’agosto 2024 dove, in via Cristoforo Colombo, la moglie moldava dell’uomo, che ai tempi era dipendente dell’attività “C House Coffee Shop”, aveva simulato di aver subito una rapina, essendosi in realtà accordata con il rapinatore, suo complice e marito, al fine di rubare il fondo cassa dell’attività.

Le ricerche effettuate dai poliziotti della Polstrada e della Squadra Mobile sull’autovettura hanno consentito di rinvenire, abilmente occultata nell’imbottitura dello schienale del conducente, una pistola con matricola abrasa priva di munizioni. I poliziotti hanno deciso, dunque, di perquisire anche il domicilio dell’uomo dove era presente anche la moglie, pure lei classe 2000, che ha consegnato due involucri contenenti sostanza stupefacente, nello specifico cocaina per complessivi 120 grammi.

Sulla scorta di quanto accertato, entrambi i coniugi sono stati tratti in arresto ed associati presso la locale casa circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.