In una Sala del Tricolore affollata, oggi l’ultimo saluto di Reggio Emilia a Carla Rinaldi, pedagogista artefice del ‘Reggio Emilia approach’, il metodo di insegnamento negli asili e nelle scuole d’infanzia noto in tutto il mondo, presidente onoraria di Fondazione Reggio Children morta mercoledì scorso a 78 anni.

Dalle 9 alle 11, una lunga processione di persone ha salutato il feretro posizionato al centro della Sala nel municipio di Reggio Emilia, aperta a tutti per l’occasione.

Intorno alle 11:30 si è svolta la commemorazione ufficiale con gli interventi di autorità, colleghe e colleghi, amici e familiari di Carla.

Presenti sindaci, ex sindaci, parlamentari, consiglieri regionali comunali e regionali del presente e del passato.

La cerimonia, proiettata in tre maxischermi, è stata trasmessa anche in diretta streaming sul canale Youtube della Fondazione Reggio Children. La sepoltura di Carla Rinaldi avverrà poi in forma privata.