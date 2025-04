Nella sala stampa della sede di via Brigata Reggio, i tifosi granata Mirko e Luca hanno incontrato Paolo Rozzio e Francesco Bardi per ricevere le maglie che si sono aggiudicati contribuendo con generosità all’asta “Una maglia per Regina“. Negli scorsi giorni, Reggiana ha promosso una raccolta fondi benefica che ha visto protagoniste due maglie da gioco ufficiali – quella preparata per il capitano in occasione di Reggiana-Cremonese e quella indossata in campo nella stessa partita dal portiere granata – sui canali social del Club. Alla consegna ha partecipato anche il vice presidente e direttore generale, Vittorio Cattani.

Mirko e Luca hanno donato complessivamente 1380,00 euro a sostegno di Regina, piccola tifosa che a luglio compirà quattro anni e che dalla nascita è affetta da una malformazione ossea congenita molto rara chiamata emimelia tibiale. In estate, Regina si recherà in Polonia per sottoporsi ad un impegnativo intervento chirurgico con la finalità di portare il suo arto a crescere in modo simmetrico rispetto all’altro.

Chi volesse ancora sostenere la causa in altre forme, può fare una donazione tramite l’IBAN intestato a Stelle ai Piedi – Ets: IT 09 I 05034 12806 000 000 0 10045