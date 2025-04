Un programma ambizioso e ricco di personalità di spicco che ne riflettono lo spirito: Ennesimo Film Festival si prepara a festeggiare la sua decima edizione con un parterre di ospiti di gran lustro. A partire dal 27 aprile e per sette giorni, fino al 4 maggio, Fiorano Modenese e altri cinque Comuni del territorio diventeranno palcoscenico di eventi che intrecciano cinema, formazione, arte, scienza e comunità. È proprio in questa varietà di sguardi che il Festival trova la sua forza, anche grazie alla presenza di ospiti che testimoniano l’ampiezza del progetto culturale che Ennesimo porta avanti da un decennio.

Domenica 27 aprile il sipario si alza con un debutto d’eccezione: sul palco del Teatro Astoria arriva un grande protagonista del piccolo schermo per ragazzi, Giovanni Muciaccia. A partire dalle ore 17, Muciaccia catapulterà i partecipanti in un tuffo nel passato, un viaggio che riporterà tutti – grandi e piccoli – tra colla vinilica, cartoncini colorati e fantasia senza limiti. “Rivivi la magia di Art Attack” è più di un titolo di un incontro: è un invito a riscoprire lo stupore dell’infanzia, quando bastava un’idea e un po’ di creatività per dare forma all’arte. Un incontro emozionante, tra ricordi e ispirazione, che celebra il potere dei gesti creativi – proprio come il cinema. Per partecipare l’ingresso è gratuito, ma occorre la prenotazione; tutte le info sul sito di Ennesimo Film Festival

A guidare il dialogo tra cinema e mondo dell’architettura sarà Mario Cucinella, uno dei nomi più influenti del panorama internazionale, già allievo di Renzo Piano e da anni impegnato in una ricerca attenta all’ambiente e alla dimensione sociale dell’architettura. Cucinella, di professione architetto, sarà protagonista di un incontro previsto per la sera del 30 aprile, alle ore 20.30, quando, sul palco del Teatro Astoria, darà il via alla serata del Caesar Design Film Award: talk a cui seguirà una proiezione di cortometraggi che esplorano il legame tra cinema e design. La partecipazione è utile anche ai professionisti architetti, grazie alla possibilità di ottenere crediti formativi.

Sergio Ballo, maestro del costume cinematografico italiano e vincitore, lo scorso anno, del David di Donatello per il suo lavoro in “Rapito” di Marco Bellocchio, sarà il protagonista della serata di venerdì 2 maggio. Al Teatro Astoria, sempre a partire dalle 20.30, Ballo accompagnerà il pubblico in un viaggio dietro le quinte del cinema, tra stoffe, silhouette e suggestioni che uniscono epoche passate a proiezioni future, mostrando come l’arte del costume possa trasformarsi in narrazione pura. A seguire la prima serata di proiezione della Selezione ufficiale.

Tra gli ospiti di Ennesimo Film Festival c’è anche Marco Manca: cantattore e formatore, con il suo stile diretto e coinvolgente, guiderà prima un workshop dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 presso il Teatrino del Crociale – al centro l’esplorazione del tema dei mestieri del cinema –, e poi sarà protagonista di un talk la sera del 3 maggio, prima della proiezione della selezione ufficiale, sempre al Teatro Astoria. Appuntamento alle 20.30.

Infine, uno degli elementi più distintivi di questa decima edizione è la riconferma di una partnership straordinaria, quella tra Ennesimo Film Festival e l’Agenzia Spaziale Italiana. Si tratta di una collaborazione unica a livello nazionale, che porterà all’interno del Festival uno sguardo scientifico e cinematografico insieme, con un evento di grande impatto previsto per il 4 maggio. In quell’occasione, nella Biblioteca Ludoteca Archivio di Fiorano, Maria Virelli, Responsabile di Missione del sistema satellitare COSMO-SkyMed, accompagnerà, a partire dalle 17, il pubblico in un’affascinante esplorazione delle immagini provenienti dallo spazio e delle loro narrazioni. Un momento che fonderà scienza e immaginazione, nella cornice perfetta per chiudere un’edizione che guarda avanti, verso il futuro.

«Abbiamo costruito un’edizione che fosse all’altezza di dieci anni di lavoro – chiosa Federica Ferro, presidente di Tilt, l’Associazione giovanile che organizza Ennesimo Film Festival –, portando a Fiorano alcune tra le voci più autorevoli nei loro ambiti. Il nostro obiettivo resta quello di creare connessioni, ispirare e far dialogare linguaggi diversi, offrendo al pubblico occasioni di riflessione e meraviglia. Questa decima edizione vuole essere una celebrazione non solo del traguardo raggiunto, ma anche della visione che ci guida: un Festival che continua a crescere, ad aprirsi a nuove collaborazioni e a raccontare il mondo attraverso lo sguardo plurale del cinema».