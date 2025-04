Fermato dai carabinieri alla guida della propria autovettura in Piazza tricolore a Reggio Emilia in occasione di un controllo stradale, all’atto delle procedure di identificazione ha insospettito gli operanti che hanno riscontrato un’ingiustificata ansia e nervosismo da parte del conducente. L’uomo infatti, alla domanda su cosa lo preoccupasse, decideva di consegnare spontaneamente un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 cm di cui 8 cm di lama.

È successo la notte del 19 aprile scorso, intorno alle ore 2 quando, i carabinieri della sezione Radiomobile di Reggio Emilia, nello svolgimento di un servizio perlustrativo e di controllo sul territorio, in Piazza Tricolore fermavano un’autovettura, procedendo al controllo. Alla guida un uomo di 48 anni, che alla vista dei militari, manifestava subito una immotivata ansia. Quando i militari chiedevano all’uomo cosa lo preoccupava, di tutta risposta il 48enne consegnava spontaneamente il coltello.

L’uomo veniva quindi accompagnato in caserma, e ricondotta la detenzione illecita dell’arma bianca, veniva denunciato alla Procura della Repubblica con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Contestualmente i militari procedevano al sequestro del coltello illecitamente detenuto. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.