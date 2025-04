La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto due cittadini tunisini, di 24 e 33 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Intorno alle ore 1.30 di questa mattina, una pattuglia della Squadra Volante, in servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Tassoni ha notato una autovettura in sosta con il motore acceso, al cui interno si trovavano i due indagati.

Insospettitisi, gli agenti si sono avvicinati al veicolo e hanno preceduto ad un controllo di polizia. Da subito i due uomini hanno mostrato una particolare agitazione.

Nella loro disponibilità sono state trovate 17 dosi pronte per la cessione di cocaina e hashish, nonché 5 panetti di hashish nascosti sotto il sedile anteriore lato passeggero per un complessivo di oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente.

Il 34enne aveva con sé anche 400 euro in banconote accartocciate, rinvenute all’interno di una tasca dei jeans, ed un coltello a serramanico, motivo per il quale è stato anche denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

All’esito dell’udienza, svoltasi questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dei due indagati la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Modena.