Fra i momenti più sentiti in programma a Castel San Pietro Terme per l’80° Anniversario della Liberazione ci sono gli appuntamenti dedicati ai Liberatori della Città.

L’Amministrazione e la comunità castellana hanno reso onore alla Brigata Maiella nel pomeriggio di martedì 22 aprile con la partecipazione di una delegazione di Casoli, la città abruzzese gemellata con Castel San Pietro Terme, guidata dal sindaco Massimo Tiberini, che ha affiancato la sindaca Francesca Marchetti e gli altri rappresentanti dell’Amministrazione castellana, delle Forze dell’Ordine, delle associazioni locali e numerosi cittadini.

Le celebrazioni hanno preso il via nel Parco Lungo Sillaro, dove è stata svelata una targa commemorativa in onore dei patrioti abruzzesi, realizzata grazie a Giampiero Garuti e Rocco Di Pretoro.

Alla cerimonia nel Lungo Sillaro è seguito un momento celebrativo nella sala del Consiglio comunale dal titolo “Dalla Linea Gustav a Castel San Pietro”, a ricordo del contributo degli abruzzesi alla Liberazione della nostra città, organizzata insieme all’Associazione nazionale ex Combattenti – Gruppo Patrioti della Maiella, Anpi, Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil delle regioni Emilia-Romagna e Abruzzo.

Sono intervenuti: la sindaca Francesca Marchetti, il sindaco di Casoli Massimo Tiberini, Davide Cerè di Anpi Castel San Pietro Terme, Alberto Schincaglia in rappresentanza di tutte le associazioni sindacali, e Antonio Innaurato, presidente dell’Associazione Nazionale Ex Combattenti Gruppo Patrioti della Maiella.

In questa occasione la sindaca Marchetti ha consegnato al presidente Innaurato una formella dedicata all’80° anniversario della Liberazione di Castel San Pietro dal titolo “Note di pace”, per sottolineare la gioia della fine della guerra, della conquista della libertà con musica e suoni. A questo dono, si è affiancato una cartella, omaggio di Terra Storia Memoria e consegnata da Gianni Buonfiglioli, contenente la riproduzione del testo che U.D.C., F.D.C, e U.R.I. consegnarono alla Brigata Maiella come ringraziamento per aver liberato Castel San Pietro. Ad ANPI, sindacati e sindaco di Casoli sono stati donati degli acquerelli raffiguranti la città di Castel San Pietro Terme.

Le iniziative per l’80° Anniversario della Liberazione promosse dal Comune di Castel San Pietro Terme sono organizzate in collaborazione con Anpi, Terra Storia Memoria, Pro Loco, associazioni del territorio e istituzioni scolastiche.

Il programma, che prosegue fino al 2 giugno, comprende numerose occasioni di riflessione, partecipazione e memoria condivisa, per rendere omaggio a chi ha lottato per la libertà e trasmettere il valore della democrazia alle nuove generazioni. Per dettagli e aggiornamenti, consultare il sito del Comune e i canali social istituzionali.