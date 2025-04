La scuola Donini Pelagalli ha trasferito l’intera attività didattica nel nuovo edificio di tre piani. Si tratta del primo dei tre stralci in cui sono articolati i lavori, tre fasi che accompagnano l’edificazione del nuovo complesso con la demolizione della vecchia struttura: la scuola “media” Donini Pelagalli sta sorgendo sul luogo del plesso esistente, sostituendolo per stralci successivi. E’ stato anche riaperto il corsello pedonale che collega via Bondanello a via La Malfa.

La nuova costruzione consegna ai giovani uno spazio educativo del tutto nuovo, progettato con criteri rispondenti alle esigenze della pedagogia contemporanea: il progetto, realizzato dallo studio SETTANTA7, si è avvalso della consulenza della Prof.ssa Beate Weyland, pedagogista di caratura internazionale, e di Rizoma Architetture. L’azienda costruttrice è ITI Impresa Generale SpA di Modena.

La dirigente scolastica Antonietta Esposito insieme al sindaco Vignoli ha accolto studenti e insegnanti: “ringraziamo l’amministrazione comunale e l’azienda costruttrice, la nuova scuola consente di innovare i metodi di insegnamento: dalla tradizionale classe si passerà agli ambienti didattici, con spazi deputati all’apprendimento delle diverse discipline, spazi aperti multifunzionali, spazi informali e di relax. Gli studenti e il personale della scuola hanno accolto con evidente entusiasmo questa innovazione e stanno abitando i nuovi spazi: l’obiettivo è sentirli propri e averne la cura che meritano”.

Il sindaco Luca Vignoli, presente alla consegna del nuovo edificio insieme all’assessore ai lavori pubblici Carlo Salvatori, spiega che “Oggi sentiamo la felicità dei ragazzi e delle ragazze della scuola, l’entusiasmo palpabile del corpo docente, e ringraziamo la dirigenza scolastica per la collaborazione e il supporto, gli uffici del comune e l’azienda costruttrice per l’impegno profuso nell’opera che ci consente di essere una delle prime amministrazioni a completare il primo stralcio PNRR pressoché nei termini previsti”.

L’opera è finanziata con 14 milioni di euro derivanti dal Bando PNRR per l’edilizia scolastica, cui si aggiungono il contributo FOI (Fondo per l’avvio di opere indifferibili) del MEF di € 1.400.000 ed un finanziamento di € 1.750.000 proveniente dal GSE per gli accorgimenti finalizzati al risparmio energetico

I prossimi passaggi prevedono la demolizione dell’ala ovest e ricostruzione della palestra e poi la demolizione del corpo del vecchio edificio contenente aule e uffici e la costruzione del nuovo blocco centrale della scuola, con fine lavori prevista entro l’anno scolastico 2025/2026. Alla fine il complesso misurerà più di 6000 mq, ospiterà 600 alunni, conterà su 30 ambienti didattici. Per quanto riguarda l’integrazione con la comunità cittadina, la scuola sarà dotata di aula magna, spazio a disposizione degli studenti e della comunità, mentre la palestra è stata progettata per poter ospitare nelle ore extrascolastiche eventi e manifestazioni.

Nelle foto: il Sindaco Luca Vignoli, la Dirigente Scolastica Antonietta Esposito, l’Assessore ai lavori pubblici Carlo Salvatori – Una veduta esterna – Alcuni spazi all’interno dell’edificio