Dal 24 aprile al 1 maggio 2025 serate di cucina e musica a Guastalla con la ‘Sagra di San Giorgio’.

Programma delle iniziative

Giovedì 24 aprile Concerto The Blues Guys

Venerdì 25 aprile

Aperti anche a pranzo

Dalle ore 15.00: I giochi di una volta…per tutti i bambini

La Sera: concerto Postalmarket

Domenica 27 aprile Aperti anche a pranzo La sera: concerto Marley’s Legend. Bob Marley Tribute

Mercoledì 30 aprile Concerto Strani Animali. Tribute band Vasco

Giovedì 1 maggio Pranziamo insieme (gradita la prenotazione). Parte del ricavato sarà devoluto a sostegno delle attività di “Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla ODV”.

TORNA ANCHE “ARTIGIA” MA SI SPOSTA IN CENTRO CITTÀ PER INAGIBILITÀ DEL LIDO PO

Venerdì 25 aprile dalle ore 10.00 presso il Chiostro delle Agostiniane

Venerdì 25 aprile, torna a Guastalla ARTIGIA, il creative market che espone le opere di artigianato artistico. A causa della inagibilità del Lido Po, in seguito alla recente piena, questa quarta edizione non si svolgerà, come da tradizione, sulle rive del Grande Fiume, ma si sposterà in centro città, presso il Chiostro delle Agostiniane (ex Ospedale) in Piazza Matteotti.

La manifestazione offre un’accurata selezione di circa 50 creativi provenienti da tutta Italia che sapranno incuriosire i visitatori con le loro arti e la loro originalità.

Home Decor, essenze profumate, accessori moda, piccoli gioielli, lavorazione del legno e della ceramica, scultura e altre meraviglie, insieme a Laboratori per bambini e adulti proposti dalle associazioni Aretè e Parco dell’Olmo.

Bellezza nella bellezza di un luogo di grande storia e fascino.

Per info 335 6317025