Il presidente della Regione, Michele de Pascale, ha firmato lo stato di crisi regionale riguardo la frana di Boccassuolo, nel comune di Palagano.

Il decreto, a cura della sottosegretaria alla Presidenza, Manuela Rontini, permette di attivare tutte le competenti strutture regionali per i provvedimenti urgenti che si dovessero rendere necessari al fine della gestione e il superamento dell’emergenza, oltre a garantire un diretto supporto agli Enti locali colpiti. A partire dalla possibilità per l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di garantire gli impegni di spesa, nei limiti delle disponibilità degli specifici capitoli del proprio bilancio e nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale, in caso di necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti.

Oltre a misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili, altrettanto importanti per le persone.