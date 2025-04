Porte aperte alla Casa della Comunità di Montecchio sabato 10 maggio 2025 dalle ore 9 alle ore 13.30. Si realizza con questo evento un ulteriore tassello del passaggio da Casa della Salute a Casa della Comunità. Un momento di incontro e di festa per i cittadini a testimonianza di un importante processo di partecipazione in cui la comunità ha affiancato e sostenuto i servizi pubblici, per dare vita a una nuova Casa di tutti a Montecchio, dove le energie più vitali del territorio abbiano spazi e tempo per scoprirsi, conoscersi e realizzare nuove reti di prossimità con e per gli abitanti del territorio della Val D’Enza.

Previste anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le Case della Comunità sono luoghi di prossimità e facile individuazione nei quali entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale offerto dal proprio luogo di residenza. La Casa della Comunità è il modello organizzativo ideale per innovare in modo dinamico la proposta di salute in una società complessa e fragile. La salute è un bene da perseguire come comunità, in tutte le sue articolazioni di benessere fisico, psichico, affettivo, relazionale, spirituale. Per questo motivo l’Open day è stato organizzato in collaborazione tra Ausl, Unione dei Comuni della Val d’Enza e alcune associazioni del territorio. Nella Casa della Comunità di Montecchio si realizza l’integrazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali. L’obiettivo primario é di leggere i bisogni degli utenti con un approccio proattivo e garantendo una presa in carico integrata al fine di contribuire efficacemente alla prevenzione e alla cura.

I servizi già attivi da tempo all’interno della struttura sono: Centro Salute di Mentale, Sert DP, Open G., Neuropsichiatria infantile, Servizio Igiene Pubblica, Veterinaria, Medicina del Lavoro. Igiene degli Alimenti e Nutrizione, Medicina Legale, Neuropsichiatria, Medicina di gruppo dei Medici di medicina generale, Servizio infermieristico domiciliare, il Consultorio Salute donna, Pediatria di Comunità, Pediatra di Libera Scelta, Ambulatorio dei disturbi cognitivi, Servizio Protesica e Cure Primarie, Servizio sociale adulti, anziani e disabili dell’Unione Val d’Enza, Ufficio Relazioni Pubblico, il Punto Unico di Accesso (PUA), e lo sportello del volontariato.

Dalle ore 9 alle ore 13.30 i professionisti risponderanno alle domande dei cittadini negli spazi della struttura. All’evento saranno presenti numerose associazioni per presentare le attività che svolgono sul territorio, che rappresentano una risorsa importante.