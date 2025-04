Torna il Campionato Nazionale di Serie B e torna il grande tennis a Sassuolo perché lo Sporting Club Sassuolo sarà impegnato con doppia formazione, maschile e femminile.

Rispetto ad alcuni anni di vera supremazia in rosa in cui allo Sporting primeggiava con il reparto femminile, adesso il team è giovane e in forte crescita, ci vuole qualche stagione in più per il collaudo! Il Maestro Simone Cerfogli non molla la panchina e anche nel periodo invernale segue il team durante le sessioni di allenamento al Club. Una squadra fatta di vivai come Alice Gubertini, vera leader della squadra, Demi Reggianini e Shalom Salvi e un qualche innesto a rinforzare come Sofia Eva Gatti e Valeria Muratori, una “guerriera” che non molla, e due ragazze straniere: la tedesca Chantal Sauvant e la croata Tereza Mrdeza.

La loro superficie è la terra rossa e si gioca da venerdì 25 aprile in poi outdoor: si parte con la prima giornata in casa con Tennis Altopiano di Bergamo e poi subito domenica 27 aprile in trasferta al Circolo Tennis Lucca. L’11 maggio al Circolo Tennis Bari, poi le due seguenti in casa con Tennis Tolentino e Tennis Beinasco per chiudere il campionato domenica 8 giugno a Lumezzane. La formula è sempre di 3 singolari e 1 doppio e i match si disputano a partire dalle ore 10:00.

La Serie B1 maschile inizia questo weekend al Play Pisana di Roma e terminerà la prima fase l’8 giugno in casa contro il TC Terranova di Olbia: lo Sporting Club Sassuolo è inserito nel girone 5 con incontri di solo andata e che porterà il team guidato da Giulio Mazzoli in trasferta anche al TC Treviglio e al Tennis Modena per il derby, mentre gli altri incontri casalinghi in bolltex sono previsti contro il TC Montecatini e il CT Dino De Guido di Mesagne (BS). Il girone dello Sporting è sicuramente alla portata dei giocatori di casa e l’obiettivo sarebbe la salvezza nel medesimo campionato, mentre in caso contrario ci sarà il tabellone play off / play out da disputare a fine giugno. La formula è di 4 singolari e 2 doppi e in formazione per lo Sporting Club Sassuolo i vivai di casa Mattia Ricci e Gabriele Chiletti, reduci dalla Serie A1 di ottobre 2024, poi Marco Toschi, Alberto Nicolini, Giacomo Bruzzi, Luca Tincani e Carlo Paci, più il veterano di casa Filippo Bettini.

L’ingresso al circolo è gratuito e aperto a tutti i Soci e appassionati di tennis per assistere agli incontri la domenica mattina alle ore 10:00 e tifare lo Sporting Club Sassuolo.