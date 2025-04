Sono sostanzialmente conclusi i lavori della Linea Rossa del tram in via Ugo Bassi, che dal 14 aprile è percorribile solo per pedoni e biciclette per consentire la completa maturazione dei materiali impiegati e quindi la carrabilità del tratto di strada.

Da lunedì 28 aprile la strada riaprirà anche per il traffico privato autorizzato e per il trasporto pubblico.

Gli autobus ritorneranno a percorrere via Ugo Bassi in concomitanza con la chiusura di via San Felice e la contemporanea chiusura di un tratto di via Indipendenza (compreso fra l’asse Del Monte/Manzoni e l’asse Marsala/Volturno). Nel tratto di Indipendenza compreso tra Volturno/Marsala e Irnerio/Mille rimarrà disponibile una corsia in direzione periferia.

Si chiude così una cantierizzazione complessa – la prima in centro storico – che ha interessato progressivamente dal giugno 2024 tutta la via, progettata e condotta per ridurre al minimo gli inevitabili disagi per i cittadini e le attività commerciali.

Le modifiche al trasporto pubblico

Da lunedì 28 aprile transiteranno su via Ugo Bassi verso via Rizzoli e Strada Maggiore (o Castiglione) le linee bus:

11-15–19–25–27–30-62–A , provenendo da nord e percorrendo via Marconi;

, provenendo da nord e percorrendo via Marconi; la 14 provenendo da via Sant’Isaia e piazza Malpighi;

provenendo da via Sant’Isaia e piazza Malpighi; la 13 che, quindi, riprende il suo regolare percorso dei giorni feriali provenendo da via Barberia e piazza Malpighi.

La linea 20, in direzione Casalecchio, essendo chiusa via Indipendenza, transiterà per via dei Mille, via Marconi, piazza Malpighi, via Sant’Isaia e viale Pepoli (come nei Tdays).

Per effetto della chiusura del tratto di via Indipendenza, la linea C e la T2 da via dei Mille proseguiranno per via Irnerio, quindi via Alessandrini, per riprendere il percorso per via Oberdan.

Dal 28 aprile all’11 maggio via di Saliceto sarà a senso unico verso via di Corticella per la realizzazione di un nuovo impianto fognario

Si lavora alla riqualificazione delle reti e delle tubature sotto la superficie stradale in diverse aree della città, nell’ambito della realizzazione della tranvia. Per effetto di queste attività preliminari saranno necessarie nelle prossime settimane alcune modifiche circoscritte alla viabilità, necessarie all’ammodernamento delle reti sotterranee di sottoservizi trasversali (acqua, luce, gas, internet).

Il primo di questi interventi riguarderà via di Saliceto, che sarà a senso unico verso via di Corticella dalle ore 9.30 di lunedì 28 aprile fino a domenica 11 maggio, per la realizzazione di un nuovo impianto fognario.