Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle aree di pianura; nuvolosità irregolare sui rilievi al mattino con isolati rovesci nel primo pomeriggio. Dalla sera sereno su tutta la regione.

Temperature minime in locale diminuzione, comprese tra 10 e 11 gradi; massime in aumento, tra i 20 gradi sulla costa e i 23 gradi sulle aree di pianura. Venti deboli dai quadranti settentrionali al mattino; in rotazione nelle ore serali. Mare mosso al mattino ma con moto ondoso in diminuzione fino a diventare poco mosso nelle ore serali.

(Arpae)