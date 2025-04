La città di Castel San Pietro Terme prosegue le celebrazioni dell’80° anniversario della Liberazione con un evento particolarmente sentito che si è svolto questa mattina – lunedì 28 aprile.

Presso il Cassero Teatro Comunale, si è tenuto l’incontro pubblico “Leo e Luciano Pizzigotti, la battaglia dell’Università: ricordi e testimonianze”, aperto alla cittadinanza e organizzato dall’Amministrazione comunale e dalla Famiglia Pizzigotti. L’occasione ha visto anche la consegna delle sei borse di studio istituite dalla famiglia Pizzigotti in memoria di Leo e Luciano, giovani partigiani castellani caduti nella battaglia dell’Università il 20 ottobre 1944, ai quali furono successivamente intitolate le scuole medie della città.

Alla cerimonia erano presenti rappresentanti della famiglia Pizzigotti – Luciana, Leo ed Enea – e della famiglia Ronzani, nonché l’Amministrazione Comunale con la sindaca Francesca Marchetti, l’assessora alla scuola Katia Raspanti, l’assessore al bilancio Andrea Bondi, i dirigenti scolastici Valentina Di Pietro (Istituto paritario Malpighi) e Silvia Palladini (Scuola Media Statale F.lli Pizzigotti), e i rappresentanti di Anpi (Davide Cerè) e Terra Storia Memoria (Lia Collina e Gianni Buonfiglioli).

Sono stati premiati dalla commissione giudicatrice – composta dalla sindaca Francesca Marchetti, da Luciana e Federica Pizzigotti, Lia Collina di Terra Storia Memoria e Davide Cerè presidente dell’ANPI – i sei elaborati vincitori, selezionati tra i 61 partecipanti dalle scuole medie castellane:

• Lucia Carghini, classe 3F, Scuola F.lli Pizzigotti – Video “A voi”

• Massimiliano Recrosio, classe 3B, Scuola Malpighi – Poesia

• Miriam Impagnatiello, classe 3F, Scuola F.lli Pizzigotti – Video

• Barbara Pignato, classe 3B, Scuola Malpighi – Tesina

• Diego Poggi, classe 3F, Scuola F.lli Pizzigotti – Video/Poesia

• Elisabetta Maccagnani, classe 3A, Scuola Malpighi – Video

Le borse di studio messe a disposizione erano del valore di 500 euro per ognuno dei sei ragazzi vincitori, per un totale dunque di 3000 euro.

“A nome dei tre nipoti di Leo e Luciano Pizzigotti” ha dichiarato Enea Pizzigotti “è mio dovere ringraziare tutti voi presenti per aver onorato questo importante momento con la vostra partecipazione.

Inoltre, è con vivo piacere che ringrazio coloro che hanno reso possibile tutto questo ed in particolare: L’Amministrazione Comunale, nella persona della sindaca D.ssa Francesca Marchetti e di tutti i suoi collaboratori che si sono impegnati con grande professionalità e competenza per la riuscita di questo evento; I Dirigenti scolastici e gli insegnanti degli Istituti che hanno aderito alla nostra iniziativa e che hanno supportato i ragazzi nella realizzazione degli elaborati; La Prof.ssa Lia Collina Presidente dell’associazione “Terra Storia Memoria”. Il Sig. Davide Cerè Presidente della Sezione ANPI di Castel San Pietro Terme. Ringraziamo con affetto le ragazze ed i ragazzi che hanno partecipato alla nostra iniziativa e naturalmente facciamo tantissimi complimenti ai vincitori per gli splendidi lavori presentati.

Speriamo che iniziative come questa – pur essendo indubbiamente una goccia nel mare – possano comunque generare in voi studenti una sete di conoscenza che vi porti ad approfondire in modo serio ed apolitico una parte fondamentale della storia italiana, troppo spesso trascurata dai programmi scolastici o raccontata in malo modo, o ancor peggio distorto, da chi vorrebbe trasformarla secondo le proprie ideologie politiche.

Speriamo e vi auguriamo che questa esperienza generi anche in voi un percorso di vita, così come lo ha generato in noi tre.

Un percorso che magari spazi a 360 gradi sugli argomenti a voi più cari, ma che vi consenta di acquisire i mezzi e le capacità per poter giudicare qualsiasi cosa secondo i principi di Lealtà, Giustizia e Correttezza”.

Nel suo intervento, la sindaca Francesca Marchetti si è rivolta in particolare ai giovani, sottolineando il valore della conoscenza e della libertà: “Oggi siamo qui non solo per premiare l’impegno e il talento, ma per ribadire un messaggio fondamentale: i saperi e la conoscenza sono la nostra speranza – ha sottolineato la sindaca -. Le democrazie vogliono che le persone studino, capiscano, imparino a leggere e scrivere, coltivino il dubbio. Le dittature, invece, vogliono persone che credano, obbediscano e combattano senza domande. Questa differenza dice tutto. Ed è una responsabilità che oggi passa nelle vostre mani. Oggi, ottant’anni dopo la Liberazione, la domanda più importante che dobbiamo porci è: “Qual è il nostro compito oggi?”. La risposta è semplice e al tempo stesso impegnativa: “Difendere la libertà ogni giorno, con il coraggio delle nostre scelte, guidati dalla Costituzione”.

Ragazze e ragazzi, il 25 aprile tornerà ogni anno. Ma tornerà davvero solo se voi ci sarete. Se ci sarete con il cuore, con la consapevolezza, con la convinzione di non lasciare mai sola la libertà. Accompagnatela. Proteggetela. Costruitela, attraverso il sapere, attraverso lo studio, attraverso la vostra voglia di capire e di migliorare il mondo. A voi, che oggi ricevete questo riconoscimento, e a tutte le ragazze e i ragazzi di Castel San Pietro Terme, vogliamo dire: Siate la scintilla che accende il pensiero, la voce che interroga, la mano che costruisce. Perché la libertà non è un’eredità da custodire, ma un’opera da realizzare ogni giorno. E voi siete gli architetti del nostro domani”.

Anche l’assessora alla scuola Katia Raspanti ha voluto ringraziare pubblicamente la famiglia Pizzigotti e le dirigenti scolastiche per l’impegno condiviso nell’organizzazione delle iniziative: “Desidero esprimere un sincero ringraziamento alla famiglia Pizzigotti e alle dirigenti scolastiche per la volontà comune di dar vita a momenti di così grande importanza. Queste iniziative non solo valorizzano un capitolo fondamentale della nostra storia, ma coinvolgono attivamente i giovani, rafforzando il legame tra memoria e futuro. È attraverso il loro entusiasmo e la loro partecipazione che possiamo continuare a far vivere i valori della Liberazione”.

Le iniziative per l’80° Anniversario della Liberazione promosse dal Comune di Castel San Pietro Terme, organizzate in collaborazione con Anpi, Terra Storia Memoria, Pro Loco, associazioni del territorio e istituzioni scolastiche, proseguono fino al 2 giugno. Per aggiornamenti, consultare il sito del Comune e i canali social istituzionali.