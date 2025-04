Ha preso il via a febbraio e scade domani (mercoledì 30 aprile) il concorso “La Costituzione più bella del Mondo”, giunto alla nona edizione, organizzato dalle sezioni ANPI di Guastalla, Gualtieri, Luzzara, Novellara, Boretto, Brescello, Poviglio e Reggiolo, con il patrocinio dell’Unione Comuni Bassa Reggiana.

Il concorso si rivolge ai giovani che frequentano gli Istituti Scolastici del territorio dell’Unione Bassa Reggiana e che possono partecipare, individualmente o in gruppo, suddivisi in due categorie: gli alunni e le alunne frequentanti la IV e V classe delle scuole primarie (ex elementari); gli studenti e le studentesse che frequentano gli Istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado (ex scuola media ed ex superiori).

Il tema di questa nona edizione del Concorso è la libertà di espressione, ovvero l’art. 21 (prima parte) della Costituzione Italiana, che i ragazzi interpretano attraverso la realizzazione di un lavoro creativo (video, fotografie, testi poetici): “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.

SCADENZA

I filmati, le fotografie e le poesie vanno inviati entro le ore 24,00 di domani 30 aprile 2025.

PREMI

I Premi verranno attribuiti in forma distinta alle tre Sezioni in concorso (video, fotografie, poesie) e consisteranno in buoni acquisto per materiali scolastici e/o culturali.

Scuola Primaria:

– il Premio, per ciascuna delle Sezioni in concorso, consisterà in un buono acquisto pari a € 100,00;

Scuola Secondaria di I e II grado:

– il Premio, per ciascuna delle Sezioni in concorso, consisterà in un buono acquisto pari a € 200,00.

Qualora per alcune Sezioni del Premio non vengano presentati elaborati, o qualora gli elaborati presentati non siano ritenuti meritevoli di premio, la Commissione Giudicatrice avrà la facoltà di segnalare ulteriori lavori meritevoli di menzione, a cui verrà assegnato un buono acquisto pari a:

€ 50,00 per la Scuola Primaria;

€ 100,00 per la Scuola Secondaria di l e II grado.

La premiazione avrà luogo in prossimità della Festa della Repubblica 2025, organizzata dalle Sezioni ANPI

SELEZIONE VINCITORI

La Commissione Giudicatrice sarà composta da rappresentanti della Sezioni ANPI organizzatrici, da insegnanti e da esperti nel campo degli audiovisivi. La Commissione selezionerà a proprio insindacabile giudizio, in base all’attinenza delle opere al tema proposto, al loro impatto sociale e alla loro originalità, valutando con particolare attenzione gli elaborati in forma di poesia.