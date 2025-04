È stato ultimato l’intervento alla materna Walt Disney che ha visto la messa a dimora di una siepe perimetrale e di filari di alberi, con relativo impianto d’irrigazione, a favore dei piccoli alunni della scuola cittadina.

“Scuola e ambiente significano futuro. Spazi curati, aree verdi, qualità della vita: è il messaggio più autentico di cosa vuol dire prendersi cura di Sassuolo, mettendo i nostri bambini al centro. Un intervento – commenta il Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini – che non solo punta a rendere più verde e sicuro l’ambiente per i bambini che frequentano la scuola Walt Disney, ma realizza arricchisce anche il verde pubblico della nostra città. Tutto questo è stato possibile grazie alla sensibilità di Marazzi Group e del suo CEO Mauro Vandini, da sempre attenti al territorio e disponibili a collaborare per il bene comune. A loro va il più sincero ringraziamento, a nome dell’intera comunità di Sassuolo”.

“Marazzi Group è da sempre impegnato nel miglioramento del territorio – afferma il CEO di Marazzi Group Mauro Vandini – e nel supporto alle comunità locali. Questo intervento alla materna Walt Disney è un esempio concreto della nostra sensibilità sociale e della nostra volontà di contribuire al benessere della città di Sassuolo”.