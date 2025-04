Una maggiore efficienza nei rapporti tra il sistema-giustizia ed i cittadini attraverso l’implementazione di sinergie che consentano di beneficiare dell’erogazione di servizi giudiziari senza la necessità di recarsi presso la cancelleria del tribunale.

E’ quanto contenuto nell’accordo che prevede l’apertura, nei prossimi mesi, di un Ufficio di prossimità del Tribunale di Modena presso l’Unione terre di Castelli, firmato mercoledì 30 aprile nella sede del Tribunale di Modena.

All’atto della firma erano presenti Alberto Rizzo, presidente del Tribunale di Modena, Roberto Mariani, presidente Ordine degli avvocati di Modena e Iacopo Lagazzi, sindaco di Guiglia e presidente Unione terre di Castelli, Matteo Deluca sindaco di Montese ed Emilia Muratori sindaca di Vignola.

Per il presidente del Tribunale Alberto Rizzo «questo accordo consolida il processo di facilitazione dell’erogazione dei servizi mediante la creazione di uffici di prossimità, integrati con servizi propri di altre amministrazioni che operano sul territorio, consentendo in tal modo ai cittadini di beneficiare dell’erogazione di servizi giudiziari che non richiedano l’assistenza di un legale, senza la necessità di recarsi presso la cancelleria del Tribunale di Modena. Dopo l’esperienza su gran parte del territorio provinciale di Modena, prosegue il percorso di apertura degli uffici di prossimità del Tribunale, così da avvicinare sempre più cittadini ai nostri servizi».

In questo senso la sinergia tra Istituzioni – conclude Rizzo – è determinante per agevolare l’accesso alla rete dei servizi e come Tribunale di Modena intendiamo favorire tutto quello che possa andare in questa direzione, per migliorare e semplificare la vita dei modenesi e per rafforzare sempre di più il legame tra istituzioni e cittadini, fondamentale per promuovere comunità coese, solide e solidali».

Saranno attivati due sportelli, uno a Vignola in Via Pertini, nella sede della Polizia Locale e un secondo sportello nella Casa della Comunità di Guiglia

così da poter servire sia i residenti della pianura che quelli della montagna.

Tra le finalità previste ci sarà l’informazione o orientamenti sulle procedure giudiziarie, con riferimento alla volontaria giurisdizione e agli istituti di protezione giuridica (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno), il supporto alla compilazione della modulistica del Tribunale e alla redazione di istanze ed atti, con la raccolta e verifica degli allegati richiesti, la predisposizione e deposito telematico delle istanze e degli atti per conto dell’utente e le informazioni sullo stato della procedura in cui e coinvolto l’utente.

Il presidente dell’Unione Iacopo Lagazzi sottolinea «come questa iniziativa rappresenti un passo in avanti fondamentale per la nostra comunità, perché avvicina i servizi ai cittadini, laddove spesso per diverse ragioni, è complesso e difficoltoso potervi accedere. Siamo certi che l’implementazione della rete dei servizi ai cittadini sia fondamentale anche per incentivarne la fruizione, rafforzando il concetto che le Istituzioni sono a supporto del territorio e delle persone e diventano perno attorno cui far crescere e promuovere i valori della cittadinanza attiva, della legalità e della cooperazione. Fondamentale poi è il beneficio indotto di questo sportello, ovvero rendere sempre più attrattivi territori periferici come quelli della montagna, che anche grazie alla presenza di servizi come questo possono continuare a crescere e consolidarsi. Un grande ringraziamento a tutte le persone che hanno lavorato a questo importante traguardo, il presidente del Tribunale Alberto Rizzo, il presidente dell’Ordine degli avvocati di Modena Roberto Mariani, un grande ringraziamento va anche alla Polizia locale dell’Unione Terre di Castelli all’area Welfare e a tutte le persone che hanno lavorato attivamente a questa progettualità».

Anche Emilia Muratori, sindaca di Vignola è intervenuta sottolineando che «i più anziani ancora se lo ricordano, per molto tempo Vignola era stata sede di Pretura, ora, dopo anni, tornano a Vignola servizi giudiziari preziosi per la comunità. Desidero, quindi, ringraziare per questa opportunità sia il presidente del Tribunale Alberto Rizzo che il presidente dell’Ordine degli avvocati di Modena Roberto Mariani. Ringrazio anche la Polizia locale dell’Unione Terre di Castelli e tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità ad assumersi la gestione di questo ulteriore servizio a beneficio dell’intero territorio».

Il consiglio dell’Ordine degli Avvocati sostiene il progetto e fornirà un servizio orientamento e consulenza alla cittadinanza sull’attività degli uffici di prossimità attraverso specifiche iniziative informative e, come ribadisce il presidente dell’Ordine Roberto Mariani «si consolida un’esperienza che già negli altri territori sta dando ottimi risultati. E’ nostra intenzione formare e assistere il personale addetto all’ufficio di prossimità, così come già intrapreso nelle precedenti esperienze, organizzando apposite riunioni oltre a fornire consulenza costante agli operatori in corso di realizzazione del servizio. E’ poi nostra intenzione – conclude Mariani – illustrare ai nostri iscritti le finalità e i contenuti del progetto, affinché il servizio possa avere ampia diffusione tra i cittadini».

Con la firma dell’accordo, il progetto diventa pienamente operativo e a breve sarà definito tra le parti il cronoprogramma per la fase di avvio dell’ufficio di Prossimità, che sarà monitorato con cadenza periodica per verificarne l’efficacia e la fruibilità.