Per l’estate 2025 Fondazione Golinelli propone un ricco programma di attività pensato per coinvolgere persone di ogni età in percorsi esperienziali e formativi. L’obiettivo è offrire occasioni stimolanti per apprendere, esplorare e crescere, con iniziative che spaziano tra scienza, arte, tecnologia, innovazione e creatività. Per bambini e per ragazzi, all’Opificio Golinelli sono previsti i campi estivi, calibrati per fasce d’età e centrati su temi come le scienze naturali, l’ingegno tecnologico, l’archeologia, l’esplorazione attiva e il dialogo tra arte e scienze.

Con le summer school sulle scienze della vita e nuove tecnologie studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno acquisire conoscenze e competenze utili all’orientamento universitario e lavorativo, confrontandosi con pari provenienti da tutta Italia. Attraverso attività pratiche in laboratorio, i ragazzi esploreranno discipline come biotecnologia, genetica, biologia molecolare, microbiologia e biochimica, sperimentando tecniche utilizzate nei contesti di ricerca più avanzati.

Tra le novità del 2025 una scuola estiva sulle colture cellulari e la possibilità, nel mese di giugno, di visitare durante le attività in Opificio, la mostra Dall’origine al destino, progetto espositivo di Fondazione Golinelli che intreccia arte, scienza e tecnologia. Per insegnanti, educatori e formatori si svolgeranno percorsi che spaziano dall’approccio STEAM al ruolo dell’intelligenza artifi ciale nella didattica, fi no alla sostenibilità ambientale, con un’attenzione costante all’aggiornamento metodologico e alla sperimentazione.

Inoltre, accanto alle attività proposte all’Opificio, G-Lab S.r.l. Impresa sociale promuove anche quest’anno campi estivi gratuiti in varie città dell’Emilia-Romagna, grazie al sostegno dei Fondi europei della Regione Emilia-Romagna. I percorsi, rivolti a studenti e studentesse del terzo e quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado, affronteranno tematiche legate alla transizione digitale ed ecologica e allo sviluppo delle competenze STEAM, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per affrontare il futuro in modo consapevole e incoraggiare i giovani, soprattutto le ragazze, a mettersi in gioco e sperimentare.

A fare da filo conduttore a questa ricca offerta, la volontà di raccontare la scienza come pratica dinamica e coinvolgente, in connessione con le arti, il design e la cultura umanistica. Un approccio trasversale, tipico della visione STEAM, che mira a stimolare la partecipazione attiva, il lavoro di squadra, l’inclusività e la creatività. «Abbiamo costruito un calendario di attività estive che intreccia immaginazione e conoscenza, in un equilibrio dinamico tra scienze e discipline umanistiche. Invitiamo bambini, ragazzi, famiglie, insegnanti e studenti a prendere parte a un’avventura educativa fondata sulla sperimentazione, sul dialogo e sulla curiosità. Vogliamo offrire occasioni in cui apprendere significhi anche divertirsi, confrontarsi e condividere, approfittando di un periodo dell’anno più disteso e libero dai ritmi scolastici più serrati. Che si tratti di un laboratorio o di un’attività immersa nella natura, ogni proposta mira a sviluppare competenze, a nutrire passioni e a incoraggiare uno sguardo aperto e consapevole sul mondo. Le iniziative si svolgeranno non solo all’Opificio Golinelli, ma anche in diverse località dell’Emilia-Romagna, grazie alla collaborazione con realtà locali, istituzioni e imprese del territorio, con l’obiettivo di offrire esperienze formative inclusive e stimolanti, ispirate all’approccio STEAM, che intreccia scienza, tecnologia, arte e pensiero critico.» afferma Eugenia Ferrara, vicedirettrice di Fondazione Golinelli.

Per conoscere l’offerta completa, sia gratuita che a pagamento, e per iscriversi ai percorsi attivati, è possibile consultare il sito ufficiale di Fondazione Golinelli.