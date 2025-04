E’ Flaminio (Mimmo) Casoni il nuovo presidente dell’Avis Comunale di Sassuolo in carica per i prossimi quattro anni. L’ha eletto all’unanimità nella seduta di insediamento del 9 aprile il consiglio direttivo nominato dall’assemblea comunale dello scorso 30 marzo.

Attivamente impegnato nel volontariato Avis da quasi trent’anni dove ha già ricoperto ruolo di presidente a Sassuolo dal 2013 al 2020 e neo segretario di Avis provinciale, riceve il testimone da Stefano Tosi, che rimane comunque tra i componenti del consiglio direttivo. Al fianco di Casoni il neo vicepresidente Gian Paolo Chiletti. Confermate le cariche di Segretario a Carla Cortese e di tesoriere a Giovanni Mammi.

I 19 componenti del consiglio direttivo comunale; Giuseppe Bonazzi, Giuseppe Bertoni, Roberto Chersoni, Antonino Benanti, Stefano Tosi, Giulio Zanfi, Carmelo Gullo, Lucia Boni, Luisa Ghinelli, Franca Caselli, Maurizio Miceli, Roberta Albergucci, Samantha Riccò, Carla Solmi, Carla Cortese, Luigi Zambelli, Maria Adele Ugolini, Gian Paolo Chiletti, Giovanni Mammi e Flaminio Casoni hanno nella stessa seduta nominato anche i responsabili delle aree di lavoro che comporranno il Comitato Esecutivo. Sono Chiletti per l’area Scuola, Tosi per l’area comunicazione, Chersoni per la Protezione Civile, Benanti per l’area Giovani, Bonazzi G. per l’area Sport.

Alla nuova squadra il compito di dirigere e guidare fino al 2028 la sezione, che ad oggi conta quasi 2.500 soci, con obbiettivo primario l’incremento della raccolta di plasma e la tutela gli elevati standard qualitativi che caratterizzano l’Avis.