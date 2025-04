In occasione delle festività pasquali e dei primi ponti di primavera, la Polizia Stradale di Bologna ha intensificato i servizi di vigilanza su tutti i tratti di competenza, sia in viabilità ordinaria, sia in viabilità autostradale, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e prevenire comportamenti pericolosi alla guida.

Solo nella settimana che ha preceduto il ponte di Pasqua, sono state impiegate in totale 289 pattuglie, considerando anche quelle aggiuntive predisposte per l’atteso esodo pasquale, assicurando così una presenza capillare degli operatori su tutto il territorio e un costante presidio dei punti nevralgici della rete viaria bolognese.

Le attività svolte hanno portato risultati significativi: 1807 veicoli sottoposti a controllo, 3196 persone identificate e controllate nelle banche dati di polizia, 1283 infrazioni al Codice della Strada accertate di cui: – 19 eccessi di velocità, – 19 veicoli privi di copertura assicurativa, – 109 casi di mancata revisione, – 74 contestazioni elevate per sovraccarichi, – 49 violazioni relative ai sistemi di ritenuta, – 131 conducenti sanzionati per l’uso dei cellulari alla guida, – 15 sanzioni per guida in stato di ebbrezza e altre 800 contestazioni per violazioni varie al Codice della Strada.

L’impegno della Polizia Stradale mira non solo al contrasto delle infrazioni, ma anche alla prevenzione e sensibilizzazione degli utenti della strada sull’importanza del rispetto delle regole, quale condizione fondamentale per la sicurezza di tutti.

Il potenziamento dei servizi proseguirà anche nei prossimi ponti primaverili, con l’obiettivo di garantire viaggi sicuri per tutti i cittadini, nell’applicazione del motto della Polizia di Stato “esserci sempre”.