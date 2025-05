“Non ho ancora a disposizione il testo definitivo, ma dalle dichiarazioni del ministro Musumeci e da alcune anticipazioni posso sicuramente dire che nel provvedimento del Governo relativo alle alluvioni in Emilia-Romagna del 2023 e 2024 ci sono elementi positivi: come la gestione unitaria delle emergenze del 2023 e del 2024, il rafforzamento delle funzioni delle Regioni e la definizione di un ulteriore fondo pluriennale per gli investimenti”.

A dichiararlo il presidente della Regione, Michele de Pascale, commentando il decreto legge approvato questa mattina dal Consiglio dei Ministri e che riguarda gli eventi di maltempo che hanno colpito negli ultimi anni l’Emilia-Romagna, la Toscana, le Marche e i Campi Flegrei.

“Abbiamo appreso con grande favore che dopo un intenso lavoro durato mesi, il Governo ha finalmente varato questo provvedimento- spiega de Pascale-. Era una richiesta che avevamo avanzato più volte al Commissario per la ricostruzione, Fabrizio Curcio, e anche alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Dunque, è sicuramente positivo che si sia arrivati alla redazione di un nuovo testo”. In attesa, prosegue il presidente della Regione, “di leggere il contenuto del testo approvato, non posso invece ancora esprimere un giudizio sulle richieste che avevamo avanzato riguardo alla sburocratizzazione degli indennizzi e al potenziamento delle strutture tecniche degli enti territoriali”.

Ora il decreto passerà all’esame del Parlamento: “Nella speranza – sottolinea de Pascale- che durante l’iter parlamentare possa essere ulteriormente migliorato da un impegno trasversale che segni veramente l’inizio di una fase molto più concreta ed efficace della gestione dell’emergenza”.