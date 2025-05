Martedì 6 maggio alle 20.30 al Teatro Comunale di Modena, per l’Altro Suono festival, concerto di fado che vedrà la cantante Carminho presentare il suo ultimo disco insieme a una band formata da André Dias alla chitarra portoghese, Flávio Cardoso alla chitarra acustica, Tiago Maia al basso acustico, Pedro Geraldes alla chitarra elettrica e Joao Pimenta Gomes al mellotron.

Figlia di Teresa Siqueira, una delle più famose cantanti portoghesi, Carminho (nome d’arte di Maria do Carmo de Carvalho Rebelo de Andrade) ha pubblicato il suo primo album Fado nel 2009 ricevendo il disco di platino, il riconoscimento di miglior album del 2011 dalla rivista britannica Songlines, ed esibendosi come ambasciatrice del fado alla sede UNESCO di Parigi. Nel 2012 ha pubblicato il suo secondo lavoro, Alma, che l’ha portata ad esibirsi in Europa e nel mondo e in seguito a incidere tre novi brani con Milton Nascimento, Chico Buarque e Nana Caymmi conquistando il Brasile con un tour di concerti che hanno registrato il tutto esaurito. In Portogallo ha ottenuto il riconoscimento come ‘la più internazionale delle artiste portoghesi’ con un Golden Globe e il Premio Carlos Paredes, ricevendo poi per entrambi i suoi album il doppio disco di platino. Maria è il titolo del suo quinto lavoro, del quale ha firmato la produzione e che comprende anche sue canzoni originali. Il disco rappresenta un ponte che collega le sue radici nel fado, che rispettano la verità delle parole e del linguaggio tradizionale, e lo sguardo libero e contemporaneo al mondo che l’ha ispira. Il 2023 è l’anno di Portuguesa, disco in cui prosegue il rapporto di tradizione e innovazione con il fado e che le ha permesso di esibirsi per il Papa durante la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona. Appena un mese dopo, Carminho è apparsa nel film Poor Things (Leone d’Oro al Festival di Venezia) a fianco di Emma Stone. Fra i tanti, recenti riconoscimenti, è stata invitata dai Coldplay a cantare in concerto con Chris Martin e Bárbara Bandeira allo Stadio di Coimbra. Portuguesa, l’ultimo disco che la cantante presenta a Modena nel contesto di una lunga tournée internazionale, unisce tradizione e innovazione, con brani d’autore e composizioni originali. L’album è stato riconosciuto con una nomination ai Latin Grammy nella categoria ‘Miglior album di radici in lingua portoghese’ e con un Globo d’Oro per la ‘Migliore performance dal vivo’.

BIGLIETTI

Biglietti 20 € salvo riduzioni.

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.