Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 4 maggio, operatori della Squadra Volanti della Questura di Reggio Emilia, impegnati in un consueto servizio di controllo del territorio, notavano in via Paradisi un soggetto che alla vista della Volante tentava di occultare qualcosa in un muretto vicino a dove era seduto.

Immediatamente gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento del soggetto, decidevano di effettuare un controllo nei confronti dello stesso che, sin dal primo istante, si mostrava molto nervoso e insofferente alle attività degli operatori della Polizia di Stato.

Controllando nelle vicinanze del muretto ove si trovava il soggetto, gli agenti rinvenivano un bilancino di precisione oltre che un panetto di colore marrone poi appurato contenere circa 25 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

A quel punto gli operatori procedevano all’identificazione del giovane. Si trattava di un 20enne di origini pakistane, residente a Reggio Emilia, con precedenti sempre per reati in materia di sostanze stupefacenti che veniva trovato in possesso di più di 200 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Sulla base di quanto sopra, il 20enne veniva condotto presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio mentre il bilancino e la droga rinvenuta venivano posti sotto sequestro.