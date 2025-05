Martedì 6 maggio il Personale delle aziende di Gruppo FSI e degli Appalti Ferroviari scioperano a livello nazionale per il mancato raggiungimento degli accordi per il rinnovo del CCNL Mobilità/Attività ferroviarie e per il rinnovo del contratto aziendale del Gruppo FSI, entrambi scaduti il 31 dicembre 2023.

In occasione dello sciopero FILT CGIL, FIT CISL e UILTrasporti dell’Emilia-Romagna, convocano martedì 06 maggio dalle ore 10,00 alle ore 12,30 un presidio delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende di Gruppo FSI e appalti ferroviari in Piazza Medaglie d’Oro, in prossimità dell’ingresso della Stazione di Bologna centrale.

Un contratto scaduto è un lavoro svalutato. Ѐ quindi urgente raggiungere un accordo per la tenuta del lavoro nel settore ferroviario, rispondendo a quelle che sono le necessità di lavoratrici e lavoratori rispetto a salario, orario di lavoro, tutele e welfare.

Il rinnovo contrattuale non è rinviabile.

(Le Segreterie Regionali dell’Emilia-Romagna FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI)