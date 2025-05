Venerdì 9 maggio alle 20.30 l’Altro Suono festival al Teatro Comunale di Modena con il concerto di Petra Magoni che presenterà in prima assoluta un programma musicale dal titolo “En-chanter”. Il progetto, nato su commissione de l’AltroSuono Festival, la vedrà protagonista insieme a Vincent Beer-Demander al mandolino e mandola e a Claude Salmiéri al pianoforte e tastiere.

Cantante capace di spaziare fra musica leggera, classica, jazz, rock e sperimentale con una vocalità unica sul panorama nazionale, Petra Magoni è una delle più affermate cantanti italiane. È stata in gara in due occasioni al Festival di Sanremo alla fine degli anni Novanta, ha fatto il giro del mondo con Musica Nuda, originale progetto jazz-pop con il contrabbassista Ferruccio Spinetti (ascoltato anche a Modena), e ha collaborato con innumerevoli artisti come Al Jarreau, Stefano Bollani, Morgan, Fabrizio Bosso e Mario Biondi. Nel corso di un infaticabile lavoro di rivisitazione della canzone d’autore, senza tempo e senza frontiere, ha collaborato per esempio con Andrea Dindo nel progetto Canzoni in Bianco e Nero (presentato a Modena) e Petra canta Brecht – Omaggio a Milva, con Paolo Fresu per un tributo a David Bowie e con Ilaria Fantin (arciliuto) in Cosa sono le Nuvole con brani di Sinéad O’Connor, Fabrizio De André, Domenico Modugno, Joni Mitchell, Deep Purple… A Modena, la cantante presenta un programma incentrato sui grandi cantautori francesi del secondo dopoguerra insieme a due musicisti fra i più apprezzati della scena musicale francese: il mandolinista Vincent Beer-Demander e il pianista Claude Salmiéri. Vincitore di diversi concorsi internazionali Vincent Beer-Demander si esibisce regolarmente in Francia e all’estero da solista e in vari gruppi, al fianco di artisti come Philip Catherine, Didier Lockwood, André Minvielle, Bernard Lubat. È direttore artistico dell’etichetta Maison Bleue, dell’Accademia di mandolino e chitarra di Marsiglia e dell’Orchestra a plettro CNRR di Marsiglia. Nato a Tunisi, Claude Salmiéri è un batterista, pianista, compositore e arrangiatore francese. Ha partecipato all’incisione di numerosi album per artisti come Ray Charles, France Gall, Michel Berger, Renaud, Don Cherry, Marvin Gaye, e alla registrazione delle musiche per serie TV e film come Mannix, Le strade di San Francisco, Mission Impossible, Bullit.

Biglietti 20 € salvo riduzioni.

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.